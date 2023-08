Diritti negati alle donne | a Cortina i giudici contro la Regola maschilista

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A. Ma che significa? Intanto si parla disulle proprietà collettive che, secondo usanze e istituzioni antiche quanto il territorio stesso, nelle Dolomiti si traducono in passaggi di eredità che seguono esclusivamente la linea maschile. Insomma i beni fondiari indivisi, come boschi e pascoli, alla morte del proprietario potrebbero essere rivendicati solo dai figli o parenti uomini. Ed ecco la risposta alla domanda precedente: le figlie femmine, le mogli, le nipoti, non hanno avuto, finora, alcuna possibilità. Perché così stabilisce la tradizione e così si è sempre fatto. Ma ora le cose potrebbero cambiare. Il maschilismo aLa corte d’Appello di Venezia condanna la, che non tiene conto ...

La Corte d'appello di Venezia ha condannato il "maschilismo perdurante" in certe montagne d'Italia, dove ai soli figli maschi viene attribuita, mediante le cosiddette 'Regole', ogni prerogativa ...Il reportage, realizzato per L'Espresso , oggi è tra i finalisti al premio Lucchetti per i. Ai giovani Letizia si racconta senza riserve, li incoraggia, li sprona, li ispira con la ...Le donne possono ereditare idi proprietà solamente in mancanza di fratelli maschi e possono entrare a far parte delle comunità regoliere solamente se non si sposano o se sposano un uomo del ...

A Cortina diritti negati alle donne per «evitare che gli Esposito sostituiscano i Ghedina»: ora si cambia Corriere della Sera

Le Regole, un'antica gestione collettiva di pascoli e boschi, tuttora non permettono alle donne di ereditare la proprietà di questi terreni. "Si teme che sposino uomini che non siano del luogo" ...