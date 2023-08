Diretta Napoli - Girona 1 - 1 | si va ai rigori LIVE

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del, arrivati decimi nella ...

Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del Girona , arrivati decimi nella ...Calciomercato SSC- Inal TG Sport di Rai Due, ha parlato Ciro Venerato , esperto di mercato della Rai con importanti aggiornamenti sul futuro di Hirving Lozano : CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...LIVE - Segui con noi latestuale di- Girona, seconda amichevole del ritiro abruzzese azzurro. 46 Un solo cambio all'intervallo per Garcia: fuori Lozano e dentro Lobotka. 19:30 - INIZIA LA RIPRESA! Termina ...

Napoli-Girona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita amichevole Fanpage.it

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona, quarto test estivo, il secondo nel ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle ...20:18 - A SORPRESA SI VA AI RIGORI! 90' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero. 88' - Bella giocata di Politano che serve Kvaratskhelia che però sbaglia il dai e vai ...