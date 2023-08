(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del, arrivati decimi nella ...

Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del Girona , arrivati decimi nella ...LIVE - Segui con noi latestuale di- Girona, seconda amichevole del ritiro abruzzese azzurro. 7 Grande girata di Simeone che trova un altrettanto grande parata di Juan Carlos.: Gollini; Zanoli, ...Quattro amichevoli oggi LIVE su Sky Sport. In campo ildi Rudi Garcia contro il Girona, insu Sky Sport 251 in Pay Per View. Tra le altre sfide, successo in rimonta per il Bologna che batte 2 - 1 l'Utrecht con le reti di Zirkzee e De ...

Diretta Napoli-Girona 0-1: la sblocca Stuani LIVE Corriere dello Sport

41' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Dagli undici metri si presenta Simeone che calcia forte sotto la traversa alla sinistra del portiere: pareggio degli azzurri. 40' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Uno-d ...La top five delle città di partenza/arrivo con il treno è invece composta da Firenze, Napoli, Milano, Bologna e Venezia, vista la possibilità di arrivare direttamente all’Aeroporto di Fiumicino senza ...