Difendo la libertà di esprimere malumore

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In un articolo Alain Elkann ha definito «lanzichenecchi» alcuni giovani dall’educazione molto discutibile con i quali ha condiviso lo scompartimento di un treno verso la Puglia. Insopportabile atteggiamento snob o immagine di una realtà sociale in degrado, la cronaca del giornalista-scrittore? Sta di fatto che ha provocato una levata di scudi moraleggiante, a cominciare dai redattori del quotidiano che ha pubblicato il racconto. E il critico di Panorama non accetta certe censure. Non so cosa stia accadendo. Mia sorella mi scrive: «Oggi il mondo è implacabile». Il riferimento è alle critiche, tutte pretenziose e superficiali, a un innocuo articolo, anzi un racconto, chiesto, con suo e per suo divertimento, dal direttore de la Repubblica, Maurizio Molinari, ad Alain Elkann. Un caso, soprattutto perché le critiche vengono da giornalisti della stessa testata. Al punto che il Cdr (Comitato ...