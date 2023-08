Dieci anni dopo trapianto scrive a moglie donatore | “Grazie”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (di Elvira Terranova) – “Ciao Marina, non mi conosci, mi presento: io sono Luigi e 10fa tuo marito mi salvò la vita”. E’ il 27 luglio quando Marina Fontana, una donna palermitana, riceve una mail. Per lei è una data particolare. Di dolore. Esattamentefa ha perso il marito, Roberto Cona, in un incidente stradale in autostrada mentre la coppia stava venendo in Sicilia per trascorrere le vacanze insieme. La macchina venne investita in pieno da un tir. E lei rimase gravemente ferita. Il mittente di quella mail è uno sconosciuto. Quella parole stravolgono la giornata di Marina. Non sa cosa pensare. : “Domani sono 10che sono stato trapiantato di fegato all’ospedale Cisanello di Pisa. Tuo marito sarà sempre il mio angelo! Io in tutti questiho sempre fatto fare una messa per ...

