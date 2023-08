Detenzione di armi e droga | arrestate due persone

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella scorsa serata, gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Scampia e Poggioreale, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso uno stabile sito nella zona periferica di Casoria. In particolare, essendovi fondato motivo di ritenere che in alcune abitazioni di quel condominio potesse esservi occultata sostanza stupefacente, gli operatori hanno proceduto al controllo di alcuni appartamenti. Giunti all’interno dell’abitazione di un 32enne napoletano, sita al 1° piano dello stabile, gli investigatori hanno rinvenuto 10 involucri di marijuana del peso di 1.200 grammi circa, 10 panetti di hashish del peso di 5.400 grammi, un contenitore metallico contenente 60grammi circa di marijuana; ed ancora, in una bombola di gas vuota, ideata con un sistema creato ad hoc onde ...

... con numerosi precedenti di Polizia , tratto in arresto in flagranza di reato per... di non detenere e non portare; di non partecipare a pubbliche riunioni.... il 45enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto perai ... Clan Fabbrocino,da guerra e racket sui lavori stradali nel vesuviano: sei arresti Inchiesta ...Pecoraro, che ha precedenti per reati connessi alladi, è ritenuto dagli investigatori della Mobile legato al clan De Luca Bossa. La vicenda risale ai primi giorno dello scorso ...

Arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illegale di armi ... Questure sul web

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il ventenne italiano residente in un comune della Valdaso, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini spaccio di ...Resta in carcere il 28enne di Squinzano trovato con AK47 in una Mercedes presa a nolo, più pistola, fucile a canne mozze, munizioni e hashish in una villetta estiva. Ha scelto la via del silenzio nell ...