Deodoranti delicati per pelli sensibili | ecco i migliori

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La sudorazione è un processo naturale – e assolutamente necessario – del nostro organismo. Si tratta di una risposta del corpo per regolare la temperatura corporea e svolge un ruolo importante nel sistema di raffreddamento del corpo. Il sudore in sé è inodore, ma quando entra in contatto con i batteri presenti sulla pelle, causa spesso cattivi odori. A cosa serve quindi il deodorante? Il deodorante nasce come prodotto cosmetico preventivo, capace di ridurre l’odore del sudore corporeo nelle ascelle in quanto sono una zona del corpo dove sono presenti molte ghiandole sudoripare eccrine, responsabili della produzione di sudore. Ci sono diverse ragioni per cui sudiamo nelle ascelle: Termoregolazione: quando la temperatura esterna o interna del corpo aumenta, il sistema di termoregolazione entra in azione per raffreddarsi. Le ghiandole sudoripare che si trovano nelle ascelle producono ...