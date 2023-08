Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2 | trama episodi 2 agosto 2023

(Di mercoledì 2 agosto 2023)IN. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 2su Rai 2 con glidella nona stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAinstagione 12o 7 Una cruda verità. Questa volta il nostro Neville è davvero nei guai. Tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a lui. Karen Flitcroft degli Affari Interni prende in mano le indagini e Nevill finisce in manette. Ma è davvero colpevole? La squadra, fermamente convinta della sua innocenza, inizia un’investigazione parallela, cercando di fare di tutto per scagionarlo. Gli ...

... ma anche tra gli altri Iwan Rheon (Il trono di spade) come Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins (Non dirlo a nessuno,in) nel ruolo di ...... nel ruolo dell'Imperatore Vespasiano, Iwan Rheon (Il trono di spade) come Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins (Non dirlo a nessuno,in)...Stasera , 2 agosto, Rai 2 ci porta nuovamente nelle affascinanti atmosfere caraibiche diin, la serie crime che appassiona il pubblico dal 2011. Ancora una volta, a partire dalle 21:20, avremo l'opportunità di seguire le indagini condotte dall'ispettore Parker attraverso ...Stasera su Rai 2 torna Delitti in Paradiso: ecco la trama e il cast degli episodi in onda il 2 agosto ...Trama: Questa volta il nostro Neville è davvero nei guai. Tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a lui. Karen Flitcroft degli Affari Interni prende in mano le indagini e ...