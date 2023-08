De Sanctis | 'Miretti ci piace | spero Dia resti'

'Sapete di, mentre altri nomi non sono usciti. - ha confermato De- Per loro dobbiamo aspettare. Sono comunque fiducioso che con l'avvicinarsi della scadenza del calciomercato, alcuni ...... è stata l'occasione per il ds Morgan Deper fare il punto della situazione. Tra entrate e ... 'ci interessa. Sousa Dichiarazioni comprensibili' Così il dirigente sul mercato, e sulle ...... il direttore sportivo della Salernitana, Morgan Deha fatto il punto sul mercato del ... È vero che siamo interessati a, alcuni nomi non sono usciti. Probabilmente senza che ci siano ...

De Sanctis: "Speriamo Dia resti, Miretti interessa. Sousa Nessuna tensione" Sky Sport

Ieri il direttore sportivo De Sanctis ha fatto il punto sul mercato ... Una punta, due centrocampisti e non solo, ha assicurato il ds che ha confermato l’interesse per Miretti della Juventus, ...De Sanctis e il mercato della Salernitana: l'ex portiere fa il punto della situazione sul mercato del club campano, tra entrate e uscite.