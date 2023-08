De Rossi saluta Buffon | «Amico leale e calciatore più unico che raro»

Succede anche oggi 2 agosto durante l'incontro con la stampa, chee ringrazia in italiano e ...più letti Valentina Ferragni e la prima foto ufficiale con il nuovo fidanzato di Antonella...Per Morbidelli futuro ancora tutto scrivere: non si esclude un suo passaggio alla VR46, team del grande amico Valentino. Addio a Morbidelli, l'annuncio della Yamaha . Un addio annunciato: ...... dice il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, checon favore il piano che ... oggi deputato, Fabrizio. Botte e risposte mai sopiti, in particolare lo scorso aprile, quando,...

De Rossi saluta Buffon: "Calciatore più unico che raro" Voce Giallo Rossa

Le strade di Yamaha e Morbidelli si separeranno al termine dello stagione. La casa giapponese ha annunciato l'ingaggio di Alex Rins per il 2024 ...Viene da Roma ma ha giocato anche a Desio e Gorgonzola Lascia i gialloblu Francesco Spaccasassi. Si allarga lo staff ...