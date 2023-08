Un riposo ristoratore ha quindi effetti positivi sulla memoria, sulla creatività ed è un alleato perfetto contro il cattivo umore, lo stress e anche la tristezza. Ecco quindi ilCamping , una pratica molto diffusa che consiste nell'organizzare campeggi immersi nella natura incontaminata per osservare le stelle del firmamento senza l'inquinamento luminoso che spesso, ...Credits photo: @Arriva Souls Tutte le Vite che Ricordi su, la serie tv tedesca già accostata ae 1899 per la sua complessità . Dopo il debutto in anteprima al Canneseries nel 2022, lo show creato da Alex Eslam arriva in Italia per esplorare le ...Sta cominciando ad esistere un prima e un dopo, la serie tedesca di Netflix di successo mondiale. Nonostante fosse a sua volta derivativa (... nuova serie dal 1° agosto suAtlantic e in ...

Dark Sky Camping, per riposare profondamente sotto le stelle TGCOM

Dormire nella natura alla luce di luna e stelle, senza inquinamento luminoso: destinazioni inedite per una vacanza sotto limpidissimi cieli ...Dal dark side camping al marketplace per vivere le attività all’aria aperta. Quest’estate 12 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere le vacanze in alta quota, tra glamping e sport ...