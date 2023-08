Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si lasciano | la colpa è anche di Berlusconi?

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Dalsembrano aver concluso la loro storia d’amore per motivi legati alla scelta professionale di. Le dichiarazioni dirivelano che la sua ricerca di stabilità contrasta con i nuovi progetti lavorativi della, che sembrano portarla in Spagna Il mondo dei sentimenti subisce un nuovo scossone, conDalche sembrano aver deciso di mettere fine alla loro relazione. Questa volta, la separazione sembra essere stata motivata da ragioni professionali, anziché da dispute o interferenze esterne. Le dichiarazioni dihanno gettato luce sulle ragioni alla base di questa rottura, concentrandosi sulla scelta di ...

... come sottolineato più voltesindaco Fabio Altitonante . Numerosi gli eventi in programma ad ... lungo il fiume, a cura dell'Associaione ArteLive, con Aura, l'Hd Band, l'omaggio a Pinoe il ......02/03/2021 - campionato di calcio serie A / Juventus - Spezia / fotoBuffa/Image Sport nella foto: Gianluigi Buffon La notizia era già nell'aria da ieri . Ora è arrivata l'ufficialità...... quella che ha spinto Pier Silvio Berlusconi a intervenire con decisione, ha lasciato in eredità al pubblico una delle coppie più turbolente della storia del reality:Moro e Oriana ...

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro spiazza: "Non voglio più stare con Oriana Marzoli perché..." ComingSoon.it

fra Daniele dal Moro e Oriana Marzoli. I due ex vipponi, infatti, si sono lasciati definitivamente dopo aver riprovato a stare insieme, senza però buoni risultati. Chi ha seguito la vicenda saprà bene ...Dal 5 al 26 agosto parte la terza edizione del Green Note ... tra omaggi a cantautori popolari italiani come Modugno e Pino Daniele e improvvisazioni. Ultimo appuntamento il 26 agosto con la compagnia ...