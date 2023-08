Daniela Mazzacane | la malattia e la morte della giornalista

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 2 agosto 2023)è morta il 31 luglio 2023 a causa di unache le era stata diagnosticata nel 2022 e di cui lei aveva parlato sui suoi profili social. Ladi TeleNorba, 59 anni, in quell’occasione aveva spiegato che si trattava di una “curabile” e che avrebbe richiesto tempi lunghi per la guarigione. La professionista aveva deciso di avvisare i suoi follower parlandodiagnosi di unada lei non specificata, sottolineando che era curabile: “Mi sono accorta un paio di mesi fa di non stare molto bene e così ho fatto dei controlli. È arrivata la diagnosi che mi costringe a stare a riposo e a curarmi per un po’ di tempo. Sono stata colpita da unacurabile, ma ha bisogno dei suoi tempi. Ho iniziato la mia ...