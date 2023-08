Da dove nasce l’eliminazione dell’Italia femminile

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) C’è stato un momento in cui l’Italia non sapeva davvero più cosa fare. Al sesto minuto di recupero Lisa Boattin ha la palla sulla trequarti e un disperato bisogno di fare qualcosa di utile. L’arbitro ha assegnato un recupero esteso quanto un tempo supplementare e chissà se l’Italia ne era davvero contenta: era sollevata all’idea di avere 11 minuti per segnare il gol del 3-3 al Sudafrica e qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale, oppure una parte recondita delle nostre giocatrici era preoccupata all’idea di prolungare l’agonia? Boattin ha la palla e non sa cosa farci. Le italiane si sono ammassate in area di rigore, cercando di superare con la somma dei corpi l’assenza di idee, ma vicino a Boattin non c’è nessuno; nessuna giocatrice larga in grado di raccogliere palla sull’esterno per mandare un cross in area più pericoloso. Allora Boattin perde palla e ci espone a un’altra ...