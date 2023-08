Cuba | il sondaggio che inchioda la dittatura comunista

(Di mercoledì 2 agosto 2023)inedito all’Avana: il 57,5% deini vuole lasciare il paradisoLe principali cause sono ‘la crisi economica’, la ‘mancanza di cibo’ e il fatto che ‘non c’è futuro nel Paese’. Il 57,5% deini interpellati dadata, sondaggista indipendente, intende emigrare dall’Isola, il 25,3% non è sicuro di farlo e solo il 17,2% non pensa di lasciare. Le 1.776 persone che hanno partecipato sono state consultate tra il 23 marzo e l’8 aprile 2023. Di queste, il 77,4% aveva tra i 22 e i 55 anni, il 44% aveva studiato all’università e il 45% erano lavoratori statali. Alla domanda: “Negli ultimi 12 mesi qualche familiare o conoscente è emigrato da?, l’81% degli intervistati ha risposto di sì. Allo stesso tempo, l’86,9% si è detto favorevole a che ...

Poco cibo, nessun futuro. Sei cubani su 10 vogliono lasciare l'isola ilGiornale.it

La crisi economica spaventa la popolazione. Mete preferite Usa (43%) ed Europa (13%) ...Mentre gli italiani sognano le spiagge di Varadero e le aragoste che possono permettersi solo le alte sfere del regime e i turisti stranieri negli hotel extra lusso che si stanno moltiplicando come fu ...