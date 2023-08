Crolla un ponteggio | bimbo di 9 anni finisce in ospedale | tragedia sfiorata a Ostia

(Di mercoledì 2 agosto 2023)– Un bambino di 9è rimasto ferito ieri aper il crollo di parte di uned è ora ricoverato al Bambin Gesù. È successo ieri sera intorno alle 19.45. Il ragazzino stava giocando in bici, in via della Corrazzata, quando da unè caduta una lastra a protezione dell’ingresso di un immobile. Il bambino è ora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della polizia di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area e sequestrato il. (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona ...

