Crisi in Niger | l’uranio al centro delle preoccupazioni francesi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attualmente in preda a unapolitica, ilè aldella Francia, che vede in questa situazione una diminuzione della propria influenza politica, ma anche dell’influenza energetica di cui l’industria nucleare francese ha bisogno. Con il putsch in, l’industria delsi trova ad affrontare nuovi timori. Alcuni temono una

... che stamane ha sottolineato che "bisogna lavorare perché inprevalga la diplomazia e si ...che l'uso della forza da parte delle potenze occidentali non porterà a nessuna soluzione della. "......esteri francese Catherine Colonna "per questa cooperazione semplice e pragmatica in tempi di, ...sosteniamo anche gli sforzi internazionali per ripristinare l'ordine costituzionale in". ...Ce ne sono ancora una quarantina, che hanno deciso di rimanere in, si tratta in gran parte di ... Tajani ha spiegato che tutti sono contattati costantemente dallambasciata e dallunita' di, ...

Niger, la fuga dei cittadini europei. Anche gli Usa si preparano. Nigeria taglia energia elettrica - Secondo Politico, gli Stati Uniti stanno preparando il rimpatrio anche del personale dell'Ambasciata americana a Niamey - Secondo Politico, gli Stati Uniti stanno pr RaiNews

Attualmente in preda a una crisi politica, il Niger è al centro delle preoccupazioni della Francia, che vede in questa situazione una diminuzione della propria influenza politica, ma anche ...Brutale ritorsione della Nigeria al colpo di Stato in Niger: intere città lasciate senza luce ed energia elettrica.