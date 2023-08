Crisi climatica | in Cile termometro vicino ai 40 gradi Ma è inverno Piogge torrenziali in Cina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Continuano le gravi anomalie climatiche a livello globale. In questo momento le maggiori anomalie delle temperature si registrano nelle Andene dove, nel mezzo dell’australe, le temperature sfiorano i 39centi. Una differenza rispetto alle medie del periodo fino a 20e che potrebbe protrarsi per una dedi giorni. Caldo anche in Messico con 45attesi in parti della Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo Leon e Tamaulipas. Temperature estremamente elevate anche nel Sud degli Stati Uniti, a Phoenix si toccano ancora i 43dopo che sono stati sfiorati i 48nei giorni scorsi. Nella città dell’Arizona le massime non scendono sotto i 40dallo scorso 24 ...