Crepet e l' ecoansia | quel fenomeno indotto che toglie il sonno ai ragazzi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - “Per fortuna ogni generazione ha le sue ansie, nel senso che senza ansia non si va da nessuna parte, non s'inventa nulla. L'ansia non è una patologia che necessariamente ti blocca. Borges parlava dell'ansia del poeta, che in sé è anche creativa e nasce, appunto, da una preoccupazione. Chi non ha avuto preoccupazioni? Esistono forse generazioni che non le hanno mai avute?”. Il professor Paolo, psichiatra, sociologo, saggista e scrittore di romanzi a sfondo psicanalitico – l'ultimo suo sforzo saggistico-letterario dedicato alle giovani generazioni è un'esortazione: “Prendetevi la luna” (Mondadori) – è un po' infastidito dalla piega che ha preso il dibattito seguito all'incontro tra la giovane Giorgia Vasaperna, che ha usato l'per descrivere le sue paure davanti al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, prima di scoppiare ...