Covid | test modello etilometro rileva virus nel respiro in meno di 1 minuto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Un paio di respiri dentro una cannuccia per scoprire, indi un, se si è stati contagiati da Sars-CoV-2. Il' è stato messo a punto negli Usa da un gruppo scienziati della Washington University di St. Louis (Wustl), che lo descrivono sulla rivista 'ACS Sensors'. Lo stesso team aveva realizzato e illustrato su 'Nature Communications' un monitor capace di captare all'interno di un stanza, nel giro di 5 minuti, qualunque variante di coronapandemico. In entrambi i casi i ricercatori sono partiti da un biosensore in grado dire la proteina beta-amiloide quale biomarcatore dell'Alzheimer, modificandolo per l'individuazione del patogeno di-19. ...

