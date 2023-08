(Di mercoledì 2 agosto 2023) Gliildila. Era stato abbastanza chiaro quel ragazzo alto, robusto e baldanzoso, che si faceva chiamare Luca. Glielo aveva detto ai «giovani di colore» quando s’era presentato, con alcuni compari, davanti alla moschea nelle vicinanze del Rialzo, in viale Parco Giacomo Mancini . Glielo aveva intimato lasciando presagire che in caso contrario...

... Catanzaro, Reggio Calabria, Roma, Catania, Milano, Sondrio, Monza e Brianza,, Caserta, ... Al riguardo,amministratori di fatto e di diritto e altri soggetti che si sono occupati del ...... anche quale presidente regionale, i rappresentanti di, Reggio Calabria, Crotone e Vibo ... non ultimo, tutoraggio del corretto funzionamento delle gestioni condominiali sono statiargomenti ...odierni provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, eseguiti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Roma, Catania, Milano, Sondrio, Monza e Brianza,, Caserta, ...

Cosenza, gli africani avevano il permesso di spacciare solo la marijuana Gazzetta del Sud

Le ricerche sono scattate attorno alle 23:50 della scorsa notte dopo l’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, da parte della Centrale operativa del 118 di Cosenza, per il mancato ...L'allarme era scattato nella notte per il loro mancato rientro nel campo base ma a distanza di qualche ora sono stati ritrovati, tutti in buone condizioni, le cinque scout minorenni disperse nel Parco ...