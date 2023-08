Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 5 e domenica 6 agosto

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tutti al mare? In questo primo fine settimana di, se siete tra i tanti rimasti ancora in città, non temete perché ci sono tantissimi eventi interessanti per divertirvi e godervi il vostro tempo libero. Scopriamo insieme i nostri consigli su .tra mostre e musei Iniziamo la rassegna dei consigli di Tua City Mag sunel, ricordandovi chei musei sono gratis ae nel resto d’Italia. Come ogni primadel mese infatti, torna la possibilità di scoprire il nostro sterminato patrimonio artistico e culturale, senza dover sborsare 1 euro. Un’opportunità tutta da sfruttare anche per scoprire tante mostre temporanee visitabili ...