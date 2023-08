Giunti alla data fatidica, più di qualche possessore di uno dei top di gamma siil grande passo. Chiariamo tuttaviapotrebbe succedere nelle prossime ore, per non incappare in qualche ...... nel bagno di un sushi sbuca un cartello comico che 'mette a posto' i clienti furbi: ecco... Quando si attua questa formula dal 'giapponese' ci sidi pagare un prezzo fisso per consumare ...... Giorgia, intanto Echiede a noi di fare Non basta piangere e far commuovere il ministro'. ...che sia prodotto da qualcun altro, esattamente come stiamo facendo noi. Noi aspettiamo che la ...

Cosa ci aspetta nelle prossime serate del «Filagosto» 2023 L'Eco di Bergamo

In attesa dell'ufficialità di Infantino e l'arrivo, domani, del difensore Mina, una cosa sembra certa: il mercato della Fiorentina non è chiuso. Lo ha ribadito anche il dg ...In attesa dell'ufficialità di Infantino e l'arrivo, domani, del difensore Mina, una cosa sembra certa: il mercato della Fiorentina non è chiuso. Lo ha ribadito anche il dg ...