Cosa c' è dietro il caos all' Aeroporto di Catania mai finito

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La sera del 16 luglio scorso, dopo le 23, dal pavimento sotto uno degli uffici riservati agli autonoleggi dell’Vincenzo Bellini disi è sviluppato un incendio a seguito del quale l’area colpita non sarà probabilmente riaperta prima del 15 agosto. Ironia della sorte, stando ai dati di traffico, il 16 luglio per lo scalo catanese non era una giornata qualsiasi, ma quella che ha segnato il record storico con 46.000 transiti. Questo è uno scalo abituato a modulare il traffico aereo a causa della presenza dell’Etna, che quando erutta blocca i voli, ma è anche quello che in pochi anni è passato da 5-6 milioni di passeggeri a 10,5 senza veder concluso quel piano di crescita delle infrastrutture previsto dal Contratto di programma stipulato tra la società di gestione Sac e l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Non è un fatto ...

Poca, si dirà. Ma può essere l'inizio della fine, come fu nel 1971 per il regime di cambi ... quasi ottant'anni fa, che ancora ci portiamo. Il contenuto degli articoli di Euractiv è ...solo ad Arizona. In carriera realizzerà 1.564 punti (10 punti di media nel quinquennio) ... Laimportante che mi sono detto è stata di non considerarla mai come una decisione. C'erano ..." I nativi digitali, per il solo fatto di essere nati con i device li sanno usare benissimo ma non sannoc'èe non conoscono spesso il significato dei termini che muovono il mondo ...

Cosa si cela dietro un infanticidio: si può fare chiarezza left

Blog Calciomercato.com: Poche luci e molte ombre in questo primo Milan della imponente campagna acquisti della nuova dirigenza. Anche a Las Vegas, spostandosi dalla limitrofa ...Da sabato 12 a martedì 15, con orario straordinario fino a mezzanotte, si svolgerà infatti il ‘Summer Horror Festival’ (versione estiva del famoso Halloween di Mirabilandia), trasformando il Parco ...