Cosa accadrebbe se Zelensky venisse assassinato? Il piano di Kiev per continuare la guerra e scegliere un nuovo leader

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Fin dal 24 febbraio 2022, primo giorno dell’invasione russa in Ucraina, circolano indiscrezioni più o meno verosimili delle strategie messe a punto dal Cremlino per assassinare Volodymyr. Mase il presidente ucrainoucciso durante il conflitto? A svelarlo è un articolo di Politico, che ha ricostruito i piani elaborati dal governo diper affrontare la situazione. La premessa è che ad oggiè protetto da un sistema di protezione molto rigoroso, che copre ogni suoi spostamento. Anche il più perfetto dei sistemi non costituisce però una garanzia assoluta contro gli attentati del nemico. Ed è per questo che negli scorsi mesi alcuni viaggi all’estero del presidente ucraino sono stati annullati all’ultimo momento – per esempio uno in Bulgaria – ...