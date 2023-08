“Cosa abbiamo scoperto” Morto nell’incendio del capannone | la svolta choc su Antonio arriva solo ora

(Di mercoledì 2 agosto 2023)nella morte diMasia, il 53enne ritrovato senza vita il 25 luglio 2022 nello stabilimento di trattamento rifiuti Gesam, nella zona industriale di Truncu Reale a Sassari in Sardegna.Masia era entrato a lavoro alle sei del mattino e avrebbe dovuto lavorare fino alle 14, ma purtroppo non è mai tornato a casa. “Inizialmente non mi sono preoccupata – ha raccontato la moglie alla Nuova Sardegna – poi con il passare delle ore ho capito che era capitato qualdi brutto”. “Prima di andare a cercarlo con mia figlia Antonella – ha proseguito Rita Coco – gli ho fatto sessantuno telefonate, ma non mi hai mai risposto.mi ha sempre richiamata subito, non mi avrebbe mai fatta preoccupare. Ora vorreisaperegli è successo”. Leggi ...

Nulla di nuovo, la misura andava certamente ripensata e anche noipresentato proposte fino ...chiede ora al governo " Che sia rilanciata una misura universale e che i comuni siano messi ..."Non c'è bisogno di dire che nonin mente un'uscita dall'allentamento monetario", ha ... Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisista accadendo alle Borse, qual è stato ...... oltre ad apportare altre modifiche alla legge regionale,specificato questo elemento, introducendo in maniera esplicita la parola arco tra gli strumenti utilizzati per la selezione.che ...

L'Italia e la politica del caldo. Che cosa abbiamo imparato dall'estate ... Scienza in rete

Cosa è destinato a cambiare Le vie del superbonus cambieranno radicalmente dal 2024 a partire dall'incentivo per le villette che non sarà più, come ricorda IlSole24Ore, al 110% bensì al 70%.«Dovete tener conto dell’evoluzione dei modelli familiari e sociali e rispettare il principio costituzionale di uguaglianza di genere femminile e maschile». L’ha sancito la Corte d’appello di Venezia ...