Corteo per il reddito di cittadinanza | tensione con la polizia a Napoli | gli agenti cercano di impedire l’arrivo alla sede dell’Inps

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Alcuni momenti dirisolti pacificamente si sono registrati durante ilcontro la sospensione deldipartito da Porta Capuana a. Laaveva inizialmente cercato di bloccare il passaggio alfinendo però per lasciarlo passare e arrivare finoin via De Gasperi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... da tutta Italia, delle staffette podistiche 'non dimenticare' e delle staffette ciclistiche. Dalle 9 l'inizio delle celebrazioni, con ilche da piazza Nettuno ha portato tutte le ...Di ufficiale,ora, non c'è niente, ma i rumors fanno riferimento a uncomposto da circa 220 ospiti che durante il percorso potrebbe soffermarsi nella Casa di Giulia Felice. Non sarebbe ...... le parole della segretaria del Pd Elly Schlein al termine deldi questa mattina. 'Continuiamo a chiedere verità e giustizia, c'è un diritto alla verità che appartieneprimi ai familiari ...

Il lungo corteo per commemorare la strage RaiNews

Arrestato nel 2016 per aver manifestato contro la cessione di due isole all'Arabia Saudita, Ahmed Suleiman è da allora vittima di minacce e arresti e ora da oltre 50 giorni sarebbe vittima di "sparizi ...(LaPresse) A Napoli centinaia di persone protestano contro la decisione del governo di interrompere l'erogazione del reddito di cittadinanza. Da agosto lo stop al sussidio arriverà ...