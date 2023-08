Coppa Italia 2023 2024 | turno preliminare | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ledeldiche apre la stagione calcistica. Sabato 5 e domenica 6 agosto in programma quattro partite con otto squadre impegnate: in palio il pass per il primodellaNazionale. Ecco le scelte e ledel designatore della Can Gianluca Rocchi per queste prime partite dell’anno. CATANZARO – FOGGIA Sabato 05/08 h. 18.00 COSSO LONGO F. – VOTTA IV: SANTORO REGGIANA – PESCARA Domenica 06/08 h. 18.00 DI MARCO CECCON – GALIMBERTI IV: ZANOTTI FERALPISALO’-LR VICENZA Domenica 06/08 h. 20.00 MONALDI CAVALLINA – LUCIANI IV: CALDERA CESENA – V. ENTELLA Domenica 06/08 h. 20.30 GUALTIERI NIEDDA ...

