Copa Libertadores | infortunio shock | Marcelo rompe una gamba a Sanchez | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La sfida difra Argentino Juniors e Fluminense è salita alla ribalta delle cronache per un episodio accaduto in campo. Purtroppo non siamo qui a raccontarvi di un super gol che ha fatto il giro del mondo, o di un episodio divertente, ma di un gravissimoche ha visto coinvolto, ex terzino del Real Madrid. Il difensore brasiliano, nel tentativo di saltare Lucianointervenuto in takle, ha pestato la suasinistra spezzandola in due. Un, come testimoniato dalle immagini delche vi proponiamo in calce all’articolo.è stato uno dei primi ad accorgersi della gravità dell’accaduto, restando sottoe scoppiando a piangere ...