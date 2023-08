Copa Libertadores | contrasto horror tra Marcelo e Sanchez | il brasiliano rompe la gamba all’avversario VIDEO

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ildell’infortunio shock di, vittima di unconnel match ditra Argentinos Juniors e Fluminense. Al minuto 58, ilha involontariamente rotto lanel tentativo di difendere il pallone, spezzando letteralmente l’arto del povero. Per il terzino ex Real Madrid è arrivata ovviamente l’espulsione, ma anche le lacrime non appena ha realizzato la gravità dell’accaduto. SportFace.

...2023 la gara valida per la fase a gironi dei mondiali femminili sarà trasmessa dalla rai mentre l'amichevole dei rossoneri sarà visibile su Sky Dopo un ampio spazio dedicato allala ...Notte con 6 incontri di andata degli ottavi di finale ovvero tre diche altrettanti di quella Sudamericana . Si giocano otto gare di qualificazione per la prossima Champions League .Iniziano gli ottavi di finale di: tutte le sfide in diretta nella notte italiana su Mola TV Al via le gare di andata degli ottavi di finale di, le partite della massima competizione del calcio ...

Marcelo rompe la gamba a un avversario e scoppia in lacrime: l'impatto è terrificante Sport Fanpage

L'intervento, assolutamente involontario, durante la partita di Copa Libertadores tra Fluminense e Argentinos Juniors. Un tackle come tanti che si trasforma in dramma. Sono stati momenti di grande ...Marcelo ha involontariamente rotto la gamba a Luciano Sanchez nel corso della gara valida per gli ottavi della Copa Libertadores tra Argentinos ...