«Contro i DDoS bisogna adottare soluzioni tecnologiche e impostare corrette configurazioni dei sistemi che si affacciano su internet»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Alla luce delle due giornate molto complesse non soltanto per alcuni istituti bancari italiani, ma anche per alcuni organi di stampa che sono stati bersaglio degli hacker di NoName057, abbiamo cercato di avere un quadro quanto più possibile completo della situazione. Per avere un punto di vista interno alla filiera dei processi di protezione e di cybersicurezza, siamo in grado di proporvi le parole di Gianluca Galasso, capo del servizio operazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. LEGGI ANCHE > Come hanno risposto le banche dopo gli attacchi subiti Gianluca Galasso e l’analisi di quanto accaduto con ialle banche e ad alcuni media «Quella a cui stiamo assistendo è una nuova ondata di attacchi hacker di tipoora rivolti all’Italia per mano del già noto gruppo filorusso denominato NoName057, responsabile da diversi mesi delle ...