Contrasto Bullismo e Cyberbullismo | la Regione Lazio approva due progetti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La Giunta regionale hato lo schema di accordo tra lae il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom), per l’avvio della sperimentazione in Media Education e l’istituzione del Patentino Digitale nelle scuole. L’obiettivo è quello di promuovere attività progettuali in materia di prevenzione edel fenomeno dele del cyber. Laintende, infatti, supportare il Co.re.com. su due specifiche attività progettuali: la sperimentazione della Media Education nella scuola primaria e l’introduzione del Patentino digitale nelle scuole secondarie di primo grado. La Media Education consiste in una sperimentazione pluriennale destinata agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, finalizzata a ...

... attraverso un racconto che tratta temi come il suicidio, il, l'omicidio, la depressione e ... quasi fuori contesto, ma in grado di far risaltare efficacemente l'assurdotra le figure ...... tra i padri del reddito di cittadinanza, etichettando come "istituzionale" l'annuncio di ... contro la decisione della Rai di togliere dal palinsesto autunnale il suo programma sul...... nell'ambito del PNRR (Azione per ildella povertà educativa), è rivolto a 120 minori tra ... tavoli tematici per l'emersione del, cyberbullismo, uso responsabile dei social network e ...

Domani la firma dei disciplinari con le 23 scuole pugliesi per la ... PRESS REGIONE

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Lazio e il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom), per l’avvio della ...Stefano Stefanini NewTuscia – ROMA – L’obiettivo dell’accordo tra regione Lazio e Comitato Regionale per le Comunicazioni è quello di promuovere attività progettuali in materia di prevenzione e contra ...