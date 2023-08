Conte al governo | “Chi non vuole lavorare siete voi | divanisti Siete responsabili di un disastro sociale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Giorgia Meloni prometteva mille euro con un clic a tutti e orapassati a un sms che cancella tutto per 169mila famiglie abbandonate a se stesse. C’è rabbia e sfiducia da Nord a Sud,gli unicidel. Chi nonvoi,”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in replica all’intervento, durante il question time, della ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. L’oggetto delndere è la cancellazione del reddito di cittadinanza e la mancanza di politiche attive per il lavoro (promesse proprio da Calderone). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.