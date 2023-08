Coni | Malagò Sport italiano protagonista | siamo felici

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) "In palio in queste settimane tante carte olimpiche, andremo poco in vacanza" ROMA - "Manca un anno ai Giochi di Parigi 2024, abbiamo al momento 25 atleti qualificati tra pass individuali e posti nazione, ma nei prossimi giorni e settimane abbiamo una serie di Mondiali di discipline olimpiche, dal c