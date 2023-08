Condizioni sconvolgenti al Terminal Bus extraurbano di Pescara

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 agosto 2023)- IlBusdiè al centro di gravi critiche da parte delle presidenze regionali abruzzesi delle associazioni di consumatori Adoc, Adiconsum e Federconsumatori. Le tre sigle hanno pubblicato una nota congiunta in cui denunciano la situazione disastrosa di quella parte del sito, di proprietà del Comune die adiacente alla vecchia Stazione ferroviaria. Le associazioni parlano di uno "scempio" che rappresenta anche un'offesa per tutti i cittadini. In particolare, segnalano diverse carenze e mancanze preoccupanti, tra cui l'assenza di segnaletica verticale ed orizzontale in tutto il piazzale destinato albus, mancanza di indicazioni relative agli stalli di partenza e arrivo, mancanza di cartellonistica per le linee di destinazione, e ...