Concorso Università di Pisa | 3 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 3 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Classi accademiche La Scuola superiore Sant’Anna diindice tre procedure selettive ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la copertura delle seguenti posizioni di/ssa di prima fascia presso le seguenti Classi accademiche: Classe accademica di Scienze sociali: una posizione per l’Istituto di economia nel settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica; una posizione per l’Istituto di management e centro di ricerca interdisciplinare in Health Science nel settore concorsuale 13/B2 – conomia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; ...