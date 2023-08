Concorso Università di Padova | 7 Posti da Professore

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 7 professori di prima fascia Sono indette procedure selettive per la chiamata di 7 professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2023PO185 indette con decreto rettorale n. 2952 del 14 luglio 2023. Bando diil testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione sono pubblicati nella pagina: https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1 e sul sito del Miur all'indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione, dovra' essere presentata, entro il termine perentorio del giorno 31 agosto 2023 Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 31 agosto ...

