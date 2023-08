(Di mercoledì 2 agosto 2023) In attesa delrelativo alla terza procedura assunzionale ATA degli ex LSU prevista dal Milleproroghe per settembre 2023. Ilsarebbe in attesa del visto della Corte dei Conti e dall'Ufficio centrale di bilancio e dovrebbe essere pubblicato a breve sul sito INPA. L'articolo .

Fra questi c'è quello relativo all'organico aggiuntivo. Con emendamento dei relatori, nella ... anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno almeno nella classe diper la quale ...Critici i sindacati, che temono che a farne le spese siano gli idonei delordinario e i ... seguiranno 10.913 nomine di personale- ha detto il Ministro dell'Istruzione e del Merito ...... seguiranno 10.913 nomine di personale. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato i Direttori ...in quanto abbiamo ottenuto l'autorizzazione a bandirli e stiamo condividendo i regolamenti di...

Concorso ATA ex LSU, bando in arrivo: domande su Istanze online forse entro agosto. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Al via le procedure di immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2023-24: i posti autorizzati sono in totale 9.975. Ecco la ripartizione per provincia. Le domande potranno essere ...Con l’approvazione del Decreto PA bis alla Camera, arrivano diverse novità per il mondo della scuola. Dai concorsi all’organico aggiuntivo per il Personale ATA, riportiamo di seguito la sintesi delle ...