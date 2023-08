Concorso ARPA di Palermo | 2 Posti da Collaboratore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 2 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 2diprofessionale, a tempo determinato Si comunica che il e’ stato pubblicato sul sito istituzionale diSicilia, AmministrazioneTrasparente – Bandi di– Bandi diattivi, un avviso pubblico di selezione, per titoli e prova scritta, per la copertura di duediprofessionale, del comparto C.C.N.L. sanita’ a tempo pieno e determinato, per la convenzione«Potenziamento in materia di controllo alle emissioni in atmosfera dell’area ad elevato rischio ambientale della Valle della Mela». Bando diIl testo integrale del bando con l'indicazione dei ...