Con o senza autotune? Da Sfera Ebbasta ad Al Bano | gli scontri sulla musica dal vivo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) pappon.png su Tg. La7.it - Un tempo c'era lae i tormentoni estivi, puntuali come sempre e come sempre carichi di quell'effimera illusione che, tra vacanze, amori ...

... che possono rimanerenoi e accompagnarci in un percorso di crescita importante,avere il titolo volatile sin dall'inizio". Vne rappresenta la sedicesima ammissione da inizio anno sull'EGM, ...... ma che ad oggi rimangono inchiodati dalla ferrea volontà del Bayern: non si cedeprima aver preso un sostituto . Intanto, Sommer continua a scendere in campola formazione di Tuchel, ...Il trapper ricambiala stessa moneta:fare nomi parla di colleghi invidiosi e, sui social, scrive: "Quando il c..o brucia, spesso la bocca sparla, cit della settimana", citando uno stralcio ...Meno di 24 ore per cedere Hirving Lozano è questa la spada di Damocle che verte sul Napoli: tutta la verità sul trasferimento del messicano ...Proseguono senza sosta e con un grande seguito di pubblico gli itinerari estivi di cultura sostenibile targati Suoni Controvento. Il festival di arti performative dell’Umbria promosso da Associazione ...