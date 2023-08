Colpo Miwa Cestistica | dalla nazionale marocchina arriva Sabrine Jamal Eddine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn talento interapproda a Benevento. La stella del Marocco,, promette un futuro strepitoso per la Serie B delle Cinghialesse. Classe ’95, nata a Faenza, tuttora titolare delladel Marocco, vanta un curriculum interda pivot. Ha cominciato il suo percorso professionale a Bologna, per poi intraprendere il suo viaggio tra i club di Francia e Marocco, intervallato da un anno giocato nella serie A2 a Civitanova e la stagione più recente nella serie B a Salerno. In seguito al giovane inizio con la Libertas Bologna nel 2012, infatti, si è spostata in Francia con l’Arras Pays d’Artois (13/14) per poi dare inizio alla sua carriera in Marocco con l’Amal Sports Essaouira (15/16), interrotto da un breve ritorno ...