Colpo di scena in Tunisia | Saïed licenzia Bouden ed assegna a un banchiere la guida del Governo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nella tarda serata di martedì 1mo agosto, un comunicato stampa dal Palazzo presidenziale di Cartagine ha annunciato che il Presidente della Repubblica tunisina, Kais, hato la signora NajlaRamdhane, dal suo incarico di Primo Ministro, designando il, Ahmed Hachani, come suo successore. Come prevede il cerimoniale, il nuovo capo delsarà ricevuto dal Presidente e presterà giuramento, ha affermato la Presidenza. Chi è Ahmed Hachani? Se finora non è stata pubblicata alcuna biografia ufficiale del nuovo capo deldi Tunisi, sappiamo che si tratterebbe di un ex direttore generale della Banca Centrale tunisina (BCT) dove ha trascorso tutta la sua carriera. Il suo ultimo incarico è stato quello di direttore generale. Avvocato di ...

Un verodiper i fan, che ormai non speravano più nel proseguo dello show. Complice infatti un andamento, in termini di ascolti, non proprio entusiasmante, la serie "Il patriarca" ...Undida rimanere a bocca aperta. Ecco, quello che ricordo di più di quel Giubileo fu questa sorpresa '. Panorama di Roma dalla cupola di San Pietro 1930 - 1935 Roma, Museo di Roma, ...Infine, si prende lail segno del Capricorno. Il cielo appare sgombro dalle nuvole, grazie ... Ildi genio Organizzare le vacanze dove si ha qualche aggancio lavorativo.

Meteo colpo di Scena: da Venerdì il Ciclone Circe trasformerà Caronte in porcellino,l'Estate in Autunno iLMeteo.it

Verifiche in corso, verifiche doverose, che tornano a distanza di quaranta anni da un orrore indimenticato, dopo colpi di scena processuali e battaglie in aule giudiziarie. La Procura di Napoli ...Un altro colpo. In attesa che la discussione sul progetto leghista dell’autonomia differenziata entri nel vivo dopo la pausa estiva, il Parlamento mette le mani avanti. E smonta un altro ...