Clusone | cade mentre cerca funghi e resta ferito | recuperato con l’elicottero

(Di mercoledì 2 agosto 2023) MONTAGNA. Soccorso alpino ed elisoccorso sono intervenuti in Val Seriana verso le 19 di mercoledì 2 agosto. Il 59enne è stato portato al «Papa Giovanni» in codice giallo.

MONTAGNA. Soccorso alpino ed elisoccorso sono intervenuti in Val Seriana verso le 19 di mercoledì 2 agosto. Il 59enne è stato portato al «Papa Giovanni» in codice giallo. I tecnici della VI Orobica de ...