Climatizzatori | ognuno deve fare la propria parte | il vademecum ENEA

Leggi su fmag

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Con l’arrivo dell’estate, l’utilizzo deiaumenta considerevolmente, incidendo significativamente sulla bolletta – certo – ma anche sull’ambiente. Per ridurre i consumi energetici, risparmiare in bolletta e contribuire alla sostenibilità, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile () ha rilasciato uncon una serie di indicazioni pratiche. Queste misure consentono di raffreddare le abitazioni in modo efficiente e responsabile, riducendo l’impatto ambientale. In primis,ndo da manutenzione e pulizia. E arrivando a generare per l’utente – stando a quanto sostiene l’– un risparmio fino al 7% sul costo della bolletta della luce. Ecco ilin 12 punti. Attenzione alla corretta manutenzione: ...