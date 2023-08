Clima | Pichetto | “Governo si sta attenendo a impegni assunti”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – "Ilè stato accusato ripetutamente in queste settimane di 'negazionismotico'. C’è stato anche chi ha ipotizzato l’introduzione di una nuova fattispecie criminale: il reato di 'negazionismo'". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, nel suo intervento in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera sugli esiti della riunione del Consiglio Ambiente dell'Unione europea del 20 giugno 2023. "Una narrazione priva però di alcun aggancio con i fatti, con le azioni concrete, con i comportamenti che sin dal suo insediamento ha messo in atto il, a partire dalla Cop di Sharm el-Sheikh dove la premier Giorgia Meloni, da poco insediata, ha ribadito solennemente che l’Italia avrebbe tenuto fede a tutti glisul ...