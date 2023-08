, per questione di principio, è insorto di nuovo a distanza di una settimana dall'ammutinamento di Auronzo . Non s'era allenato mercoledì 26 luglio, la sera prima s'era sfogato su Instagram. Era ...Il francese potrebbe infatti 'firmare il rinnovo con il Psg, con una clausola ribassata a circa 100 milioni', garantendo aEnrique ancora per un anno una macchina da gol all'interno di una ...E' poi arrivata una netta smentita a tale notizia, affermante che Donnarumma fosse totalmente nel pieno del progetto tecnico diEnrique . Oggi, però, arriva una nuova indiscrezione sull' ex ...

Clamoroso, Luis Alberto rompe e sparisce: Lazio infuriata, ecco il motivo Corriere dello Sport

Per lo spagnolo nuovi contrasti con Lotito: ieri ha saltato due allenamenti. A rischio anche la partenza per Birmingham ...L'Inter batte il PSG in rimonta grazie alle seconde linee. Frattesi sugli scudi: due assist. A bersaglio Esposito e Sensi dopo il vantaggio di Vitinha ...