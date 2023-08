Ciuccio cade in giardino | ma qualcosa va storto | bambino ricoverato

(Di mercoledì 2 agosto 2023)in un, mava decisamente: undi due anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni Una terribile notizia arriva direttamente dalla provincia di Lodi. Protagonista ed, allo stesso tempo vittima, undi due anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica‘ pare che il piccolo stesse giocando neldella sua abitazione, quando ha lasciatore ila terra. Successivamente lo avrebbe raccolto e, poi, messo in bocca. Anche se, nel, era stato messo un potente topicida che era stato sparso poche ore prima. Successivamente ha iniziato a sentirsi male e ad avere forti sintomi di avvelenamento. I suoi genitori si ...

... lo avevano momentaneamente perso di vista nell'abitazione di San Martino in Strada, dove vivono con il figlio, e proprio in quel momento il piccolo ha perso ilvenendo così a contatto con la ...Il topicida era in giardino Il topicida è stato ingerito dal piccolo con ilche era caduto a terra. Non appena lo ha rimesso in bocca, il bimbo ha mostrato i sintomi da avvelenamento. Nel ...Ilè caduto a terra e il piccolo lo ha poi rimesso in bocca, dopo che era venuto a contatto con il veleno. A un certo punto il bambino ha cominciato a stare molto male e, dati i sintomi, i ...

Ciuccio cade in giardino, bimbo di 2 anni avvelenato dal topicida: trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni L'Eco di Bergamo

Ciuccio cade in un giardino, ma qualcosa va decisamente storto: un bambino di due anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni Una terribile notizia arriva direttamente dalla provincia di Lodi ...Poco prima una ditta aveva eseguito le operazioni di derattizzazione. Il piccolo è entrato a contatto con la sostanza tossica ed è ora all'ospedale di Bergamo, in stretta osservazione ...