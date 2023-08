Ciclone Circe in arrivo | effetti sul caldo | venerdì bollino verde in 18 città

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'allerta massima (livello 3) resiste solo a Campobasso,rosso da oggi aL’annunciato delrischiara il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che nell’aggiornamento di oggi prevede per4 agosto una giornata di allerta zero () in ben 18sulle 27 monitorate. L’allerta massima per il(livello 3) resiste solo a Campobasso,rosso da oggi a. Oggi il colore dominante è il giallo (allerta 1),condiviso da Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. In...

L'arrivo annunciato del ciclone Circe rischiara il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che nell'aggiornamento di oggi prevede per venerdì 4 agosto una giornata di allerta zero (bollino verde) in ben ...Il ciclone proveniente dal Nord Europa si avvicina al nostro Paese e, nei prossimi giorni, porterà un peggioramento su tutte le regioni. In particolare, dicono gli esperti, giovedì 3 agosto il ...Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura: questa la previsione per le prossime ore poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone trasformerà l'estate in autunno per qualche giorno. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo del ciclone dalla Scozia, ad iniziare da giovedì: prima ...Bologna, 2 agosto 2023 - Tutti in attesa del ciclone Circe, che promette (o minaccia) di rivoluzionare l'estate trasportandoci all'improvviso in pieno autunno. Di certo ci sarà un crollo delle ...