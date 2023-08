Ciclismo | visti negati per gli eritrei ai Mondiali Biniam Girmay resta fuori | poi rinuncia per infortunio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Alcuni corridorisi sononegare il visto per partecipare ai2023 di. In vista della prova in linea, che andrà in scena domenica 6 agosto a Glasgow, il quotato, Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus e Amanuel Ghebreigzabhier non hanno ricevuto il permesso per poter entrare in Gran Bretagna. Ricordiamo che il Paese è ormaidall’Europa e dagli accordi di Schengen, dunque i corridori africani residenti in Europa devono necessariamente richiedere un visto e, come ha riferito GCN, soltanto Natnael Berhane, Henok Mulubrhan e Dawit Yemane hanno ricevuto il via libera. Non è chiaro a che punto del procedimento isono stati rifiutati e non si sa quanto tempo sia necessario per ricevere la situazione, quando ...