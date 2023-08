Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 prova in linea uomini Elite | data | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Domenica 6 agosto è il giorno dellainaididi. Sulle strade scozzesi si assegna la maglia iri, con tantissimi big a caccia del successo che vale una carriera. Dal campione uscente Remco Evenepoel agli altri belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen passando per Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e molti altri ancora. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, pur non partendo con i favori del pronostico. Il percorso si snoderà lungo 271,1 chilometri, con partenza da Edimburgo e arrivo ovviamente adopo che i corridori avranno affrontato dieci giri del circuito finale da 14,3 chilometri. Di seguito tutte le ...

Saranno i primiformato Olimpiade, in vista di Parigi 2024. Tre settimane di corse: non era mai accaduto e si ripeterà ogni quattro anni. Ilradunerà tutta la sua numerosa famiglia, escluso il solo ...I capitani della Nazionale aidisu strada professionisti saranno Matteo Trentin e Alberto Bettiol. Con il malenco Andrea Bagioli che sarà la terza punta. O meglio, una mina vagante per provare a scardinare le ...È importante evidenziare che, idi, si potranno seguire in tv su Rai Sport ed Eurosport, con un ulteriore valorizzazione del brand Puglia. Il presidente della regione Toscana ...

Mondiali Ciclismo 2023: Belgio e Olanda, è una sfida tra giganti. L'Italia spera nell'effetto sorpresa Virgilio Sport

Ciclismo, domenica la prova su strada. Edizione extralarge (21 giorni). Il ct Daniele Bennati ha presentato la squadra ...Per la 'squadra del Papa' si tratta della seconda partecipazione alla rassegna iridata ROMA (ITALPRESS) - Athletica Vaticana parteciperà a Glasgow ...